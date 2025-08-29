ونقلت شبكة "يو إس إيه توداي" (USA Today)، عن وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن قطاع البريد قولها، في 26 أغسطس، إن أكثر من عشرين دولة من أعضاء الوكالة أوقفت شحنات البضائع إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة، إلى عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجديدة التي تبدأ، الجمعة 29 أغسطس، وتأثيراتها المحتملة على خدمات النقل.

وتأتي هذه التوقفات ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يوليو بإلغاء اتفاقية التجارة "دي مينيميس"، وهو استثناء كان يسمح لسنوات بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية.

وبلغت قيمة شحنات دي مينيميس التي وصلت الولايات المتحدة في 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار، وفق إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة للبريد، التي تعزز التعاون بين خدمات البريد في 192 دولة عضوًا، أن هذه التغييرات "ستتطلب تغييرات تشغيلية كبيرة لمشغلي البريد حول العالم".

وأضافت الوكالة في بيان، لشبكة USA TODAY أنها لا تستطيع تسمية الدول الخمس والعشرين التي قالت إنها أوقفت الخدمات، موضحة أن الدول تواصلت مع الوكالة عبر نظامها الداخلي للطوارئ.

ومع ذلك، أعلنت خدمات البريد في العديد من الدول وشركات الشحن الدولية بالفعل عن توقفها أو فرض قيود جزئية على الشحنات إلى الولايات المتحدة.

ومن أبرز الدول التي أوقفت أو فرضت قيودا على الشحنات أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا، ومالطا، ومولدوفا، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند.

وبينما أوقفت العديد من خدمات البريد وشركات الشحن الدولية، قامت دول أخرى بفرض استثناءات أو تحديثات على خدماتها خلال الأسبوع الماضي.