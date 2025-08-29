وكانت هاريس، المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة، قد قالت في بيان نهاية شهر يوليو الماضي إن "سياستنا وحكومتنا ومؤسساتنا خذلت الشعب الأميركي مرات كثيرة وقادتنا إلى هذه اللحظة من الأزمة".

ولم تستبعد هاريس الترشح مرة أخرى للرئاسة، بعد إخفاقها في 2020 و2024، لكن لم يتبين متى ستتخذ قرارها بهذا الشأن.

كما أعلنت في نهاية شهر يوليو الماضي، أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل، ما يفتح الباب لخوضها السباق نحو البيت الأبيض للمرة الثالثة عام 2028.