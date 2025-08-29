وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه نتيجة لحظر المشاركة في المعرض التجاري فإنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن.

وبينت أنه سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيت ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.