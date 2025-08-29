وقال في مؤتمر صحفي في ساكرامنتو: "إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات".

وكانت إدارة ترامب قد نشرت الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس بعد اندلاع احتجاجات الهجرة في يونيو الماضي.

وقد قام ترامب مؤخرا بنشر الحرس الوطني في واشنطن وهدد بنشر قوات في شيكاغو في إطار حملة قمع لإنفاذ القانون.

وقال نيوسوم: "هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري - ليس فقط الميول الاستبدادية ولكن الإجراءات الاستبدادية من قبل هذا الرئيس".