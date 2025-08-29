وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها أخطرت الكونغرس ببيع صواريخ هجومية بعيدة المدى وأنظمة ملاحة بقيمة 825 مليون دولار لأوكرانيا.

وستغطي الصفقة 3350 صاروخا من طراز "إي آر إيه إم"، و3350 وحدة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، إلى جانب أنظمة توجيه وقطع غيار وملحقات أخرى، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفني.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا ستستخدم تمويلا من حلفاء في الناتو، الدنمارك وهولندا والنرويج، بالإضافة إلى التمويل العسكري الأجنبي للولايات المتحدة، لدفع ثمن المعدات.

وذكرت في بيان:"ستدعم هذه الصفقة المقترحة أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن بلد شريك يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

وتم الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي تواصل به روسيا تصعيد الهجمات على أوكرانيا، حتى بعد أن التقى ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت سابق من هذا الشهر، للضغط من أجل تسوية تفاوضية للصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

والخميس تعرضت كييف لهجوم صاروخي روسي مكثف.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين، لشراء أسلحة أميركية، في إطار آلية قال إنها "تعزز دفاعنا بشكل كبير".