وأسفر الحادث عن مقتل الطيار، حسبما أفاد ناطق باسم الحكومة البولندية آدم سلابكا.

وقال سلابكا على منصة "إكس": "وقعت مأساة في رادوم. أثناء التحضيرات لعرض إير شو الجوي تحطمت مقاتلة من طراز إف 16. للأسف قتل الطيار".

وأفاد بيان للجيش البولندي أن الحادث لم يتسبب في إصابات على الأرض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام، المقاتلة وهي تقوم بمناورة بهلوانية، ثم تتحطم على المدرج وتشتعل فيها النيران.

ومن المقرر أن يقام العرض الجوي في رادوم الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي وارسو، نهاية الأسبوع الجاري.