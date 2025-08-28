ورحّب روبيو في بيان بالإجراء الأوروبي الذي كان يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لكنه قال "في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية".

وفعّلت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الخميس، عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وحثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران على "الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي".

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أبلغوا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنهم سيفعّلون آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، الخميس، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لموقع "أكسيوس".

وآلية الزناد تعني إعادة جميع العقوبات الأممية على طهران دفعة واحدة.