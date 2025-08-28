وذكر مكتب الادعاء أن الرجلين، وهما مالك الشركة أمين أونير والمدير العام غوركان أوقوموش، محتجزان للاشتباه في ضلوعهما في تجسس عسكري وفي انتمائهما لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وأضاف البيان أن عمليات البحث مستمرة في منزليهما ومكتبيهما، ووضع صندوق تأمين الودائع الادخارية 10 شركات تديرها مجموعة أسان تحت إدارة أمناء.

ولم يتسن بعد الوصول إلى مجموعة أسان للتعليق.

وتأسست أسان في 1989 وتعمل في مجالات الدفاع والتشييد والخدمات اللوجستية والطاقة، وتوسعت في السنوات القليلة الماضية ليشمل نشاطها إنتاج ذخائر المدفعية ومكونات طائرات مسيرة.

وقال مكتب الادعاء "التحقيق مستمر على عدة أصعدة".