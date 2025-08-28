حيث أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنهم سيفعّلون آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، الخميس، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لموقع "أكسيوس".

وآلية الزناد تعني إعادة جميع العقوبات الأممية على طهران دفعة واحدة. الأوروبيون لوّحوا بخطوة تاريخية قد تقلب المشهد الإقليمي رأسا على عقب، فيما تواصل إيران تمسّكها بحقها في التخصيب ورفضها تقديم تنازلات تعتبرها تفريطاً بسيادتها.

وانتهى اجتماع بين دبلوماسيين كبار من إيران والقوى الأوروبية، في جنيف، الثلاثاء، بلا نتائج، إذ لم يقدم الإيرانيون أي مقترحات ملموسة.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن إيران "لم تضع أي التزامات تفصيلية ملموسة على الطاولة" وأغلقت الباب أمام تمديد المهلة، ما مهد الطريق لإعادة فرض العقوبات.

دبلوماسي أوروبي صرّح: "قادة الترويكا الأوروبية يرون أن إيران تنتهك منذ سنوات التزاماتها في الاتفاق النووي لعام 2015 دون اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة ذلك".

دبلوماسي أوروبي أوضح: "تفعيل عملية سناب باك لا يعني نهاية الدبلوماسية. فالترويكا الأوروبية تبقى منفتحة على التواصل مع إيران خلال الأسابيع حتى تدخل العقوبات الأممية حيّز التنفيذ."

وبين شد وجذب، تظل المنطقة معلّقة بين احتمال العودة إلى مسار تفاوضي هشّ أو الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.