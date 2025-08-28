وفي الحكم الصادر الأسبوع الماضي، اعتبرت هيئة المحلفين مقاطعة لوس أنجلوس مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بسيلين غلوك، وقررت أنه تكبد أضرارا بقيمة 3.5 مليون دولار.

كما منحت المحكمة ابنته، التي كانت برفقته يوم الحادث، مبلغا إضافيا قدره 300 ألف دولار، عن الأضرار النفسية التي لحقت بها.

وقال محامو مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنه بما أن هيئة المحلفين رأت أن غلوك ومتظاهرين آخرين كانوا حاضرين يتحملون جزءا من المسؤولية عما حدث، فإن المحكمة ستخفض قيمة التعويضات بنسبة 35 بالمئة، ليحصل على نحو 2.27 مليون دولار، وابنته على 195 ألف دولار.

وجاء في البيان: "المقاطعة تدرس جميع خياراتها في هذه القضية، بما في ذلك احتمال الاستئناف".

وكان غلوك، وهو مخرج معروف بأفلام مثل "أوبا: ذا لاست ساموراي" و"بيرسونا نون غراتا"، قال في دعواه إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضده وضد ابنته، خلال احتجاج سلمي في أيار 2020، عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.