وذكر يرماك في منشور على تطبيق تيليغرام أنهما عقدا اجتماعات مع وزير الدفاع السعودي ومستشار الأمن القومي.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بأن تركيا أو دول الخليج أو الدول الأوروبية قد تستضيف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، أكد الكرملين، الأربعاء، أن أي لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني يتطلب "تحضيرا جيدا"، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في أي وقت قريب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام بينها فرانس برس، في اتصال مقتضب إن "أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيدا ليكون فعالا".

وأضاف أن كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين "على اتصال"، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.

وتابع: "الضمانات الأمنية هي أحد أهم المواضيع في البحث عن تسوية في أوكرانيا، وهي مدرجة على جدول الأعمال".

وأوضح: "روسيا تُصر على حلّ النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية وعلى أوكرانيا التعامل بالمثل".