وقالت حكومة مدينة مينيابوليس إنه "تم احتواء" مطلق النار، وذلك بعدما أطلق النار في مدرسة كنيسة البشارة، وأشارت إلى أنه لا يوجد "تهديد نشط" للمقيمين.

وقال والز على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إطلاعه على إطلاق النار.

وأضاف: "أصلي من أجل أطفالنا ومعلمينا الذين أفسد هذا العمل العنيف المروع أسبوعهم الأول في المدرسة".

وأفاد مصدر فيدرالي لقناة "فوكس نيوز" أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار.

كما قال مسؤولان في أجهزة إنفاذ القانون إن المشتبه به في إطلاق النار "قُتل"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

تعليق ترامب

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف: "البيت الأبيض سيواصل متابعة الوضع المروّع بشأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.