وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس: "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.

وقال والتز: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

تعليق ترامب

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف: "البيت الأبيض سيواصل متابعة الوضع المروّع شأن حادثة إطلاق النار في مدينة مينيابوليس".