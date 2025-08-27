ونقلت هيئة البث العام الدنماركية (دي.آر) عن وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن قوله: "أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة الدنمارك ستكون بالطبع غير مقبولة. وفي ضوء ذلك، طلبت استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لإجراء نقاش".

وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة الدنماركية تشتبه في ضلوع 3 أميركيين، على صلة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في عمليات تأثير سرية على الرأي العام داخل غرينلاند، دون الكشف عن أسمائهم.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد صرّح سابقاً برغبته في أن تسيطر بلاده على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والغنية بالمعادن، مبرراً ذلك بدواعٍ تتعلق بـ"الأمن القومي والدولي"، ولم يستبعد آنذاك خيار استخدام القوة للسيطرة عليها.

وتعد غرينلاند، التابعة إدارياً للدنمارك، من أبرز النقاط الجغرافية الاستراتيجية في القطب الشمالي، حيث تثير ثرواتها الطبيعية وموقعها الحيوي تنافساً متصاعداً بين القوى الكبرى.