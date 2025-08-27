ومنذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 وحتى الآن كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ممنوعين من مغادرة أوكرانيا، باستثناء قلة قليلة منهم.

ويحاول الآلاف من هؤلاء الشبان سنويا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، مُخاطرين بحياتهم أحيانا.

والثلاثاء، قالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو عبر تطبيق تليغرام إنّ "الحكومة حدّثت إجراءات عبور الحدود الوطنية. سيتمكن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما من عبور الحدود دون عوائق أثناء الأحكام العرفية".

وأضافت أنّ هذا القرار ينطبق على "جميع المواطنين في الفئة العمرية المعنيّة"، بمن فيهم "المتواجدون حاليا في الخارج" والذين يمكنهم بناء عليه العودة إلى أوكرانيا ومغادرتها بحريّة.

وقالت الوزيرة: "نريد أن يحافظ الأوكرانيون على علاقاتهم مع أوكرانيا قدر الإمكان".

ولا يشمل التجنيد العسكري في أوكرانيا من تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما.

وخُفِّض الحد الأدنى لسن التجنيد الإلزامي في أوكرانيا إلى 25 عاما في أبريل 2024.

ولجأ أكثر من 5.6 مليون أوكراني إلى الخارج، غالبيتهم العظمى في أوروبا، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.