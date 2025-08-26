وقال الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف لوكالة فرانس برس "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل".

ومع ذلك ينفي الجيش تصريحات موسكو بأنها سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.

و قال الجيش الروسي لأول مرة في يوليو إن قواته تقدمت في تلك المنطقة دون إعلان رسمي بالسيطرة عليها، لكنه أعلن الاستيلاء على بعض البلدات.

من جانبه، أفاد مرصد المعارك "ديب ستيت" القريب من الجيش الأوكراني الثلاثاء بـ "احتلال" روسيا تلك المناطق.

وقال المرصد على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجيش الروسي "يعزز حاليا من موقفه ويحشد المشاة لمزيد من التقدم".

وتحرز القوات الروسية تقدما تدريجيا في معارك مكلفة للسيطرة على مناطق مدمَّرة بشكل كبير، في شرق وجنوب أوكرانيا، غالبا ما تكون مهجورة تقريبا.

ولا تعد دنيبروبيتروفسك واحدة من المناطق الأوكرانية الخمس - دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم - التي أعلنت موسكو ضمها.

ويتزامن اعتراف أوكرانيا للمرة الأولى بخسارة أراضيها في المنطقة مع تعثر الجهود نحو اتفاق سلام محتمل.