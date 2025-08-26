وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي إن "الاتهام الموجه مرفوض بالكامل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن قرار أستراليا طرد السفير الإيراني متأثر بشؤونها الداخلية.

وأضاف بقائي أن "أي خطوة غير مناسبة وغير مبررة على مستوى دبلوماسي ستُقابل بالمثل".

وكانت أستراليا ذكرت صباح الثلاثاء أنها ستطرد السفير الإيراني لديها، واتهمت طهران بالمسؤولية عن هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن.

فقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن سفير إيران لدى أستراليا سيتم طرده بعد أن كشفت معلومات استخباراتية تورط الحكومة الإيرانية في ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية داخل البلاد.

وأوضحت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية أن الحكومة الإيرانية كانت وراء هجوم استهدف شركة الأطعمة اليهودية "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني في أكتوبر الماضي، وكذلك الهجوم على كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن في ديسمبر الماضي.

وقبيل الإعلان، أبلغت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني أحمد صادقي بقرار طرده، كما قررت سحب دبلوماسييها العاملين في إيران إلى دولة ثالثة، بحسب ما ذكر ألبانيزي.

كما أعلن ألبانيزي أن أستراليا ستشّرع لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.