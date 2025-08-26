وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، أنه "بعدما امتنعت البرازيل، على غير المعتاد، عن الرد على طلب السفير (غالي) داجان بالموافقة، سحبت إسرائيل الطلب، وتتم إدارة العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي على مستوى دبلوماسي أدنى".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تستمر في الحفاظ على علاقات عميقة مع دوائر أصدقاء إسرائيل العديدة في البرازيل".

يشار إلى أن السلطات البرازيلية استدعت في مايو الماضي سفيرها لدى إسرائيل، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي، مشيرا إلى أنها لن تعين بديلا له على الفور.

وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في فبراير بشأن الصراع.

وقال المصدر اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك شروط لعودته" إلى إسرائيل.

وكان المستشار الخاص لرئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في غزة.