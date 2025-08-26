وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون عن "صدمتنا وإدانتا لأن أفراد طواقم طبية وصحافيين لقوا مجددا للأسف حتفهم في النزاع"، مقدما تعازيه لأقاربهم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي إن "على إسرائيل أن توقف فورا العمل العسكري في القطاع".

وكان الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، من بينهم 6 صحفيين، وعدد من الكوادر الطبية والمدنيين.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر ردود فعل عربية ودولية غاضبة وانتقادات، كما أدانته منظمات حقوقية وأخرى غير حكومية، مثل منظمة "مراسلون بلا حدود".

واتهمت "مراسلون بلا حدود" إسرائيل باستهداف الصحفيين عمدا، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لوقف هذه "المجزرة".

والصحفيون الخمسة الذين رحوا ضحية القصف الإسرائيلي هم: