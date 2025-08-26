وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 26 أغسطس، من منتصف الليل حتى الساعة 6:10 صباحا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم تدمير "6 طائرات مسيرة فوق مقاطعات لينينغراد، وريازان، وتولا، و5 فوق مقاطعة فولغوغراد، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعتي أوريول، وبسكوف، و2 فوق مقاطعتي بيلغورود، وكورسك، وواحدة فوق مناطق فورونيج، وكالوغا، وليبيتسك، ونوفغورود، ونيجني نوفغورود، وروستوف".

وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في أغسطس، من الساعة 7:00 إلى 7:30 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 8 طائرات أوكرانية من دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم".