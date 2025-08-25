وأوضح ترامب، أثناء توقيعه لقوانين تنفيذية جديدة متعلقة بالجريمة: "الكثير من الناس يقولون: "ربما نحن نحب الحكام الديكتاتوريين".

وأضاف: "أنا لست ديكتاتورا، أنا رجل يتمتع بعقل سليم كبير".

وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن تصريحات ترامب جاءت بعد أن أنزلت إدارته قوات الحرس الوطني إلى شوارع العاصمة الأميركية، لمكافحة الجريمة.

وحذر منتقدون من أن هذه القرارات تشبه ما حدث في الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية.

ورغم وابل الانتقادات التي تعرض لها ترامب، بعد إنزاله الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، وإعلانه تخطيطه لتطبيق نفس الأمر على مدن أخرى، أصر على أن نهجه "يحظى بشعبية".

كما انتقد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الحكام الديمقراطيين الذين ينتقدون إدارة ترامب، وقرارها استخدام قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في المدن الكبرى.

وقال: "هم الأكثر غضبا من كون رئيس الولايات المتحدة يعرض المساعدة للسيطرة على الجريمة، بعد ما كان القتلة يسيطرون على مدنهم لعقود".

وأشار إلى أن حملة ترامب في واشنطن "أنقذت حياة أشخاص كانوا معرضين للقتل والآن يعيشون في أمان".

وفي وقت سابق، صرح ترامب أنه يخطط لإرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو من أجل إعادة الأمان لها.

وانتقد عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطي براندن جونسون تصريحات ترامب قائلا: "ما يقترحه الرئيس سيكون الانتهاك الأكثر فظاعة لدستورنا في القرن الحادي والعشرين، مدينة شيكاغو لا تحتاج إلى احتلال عسكري