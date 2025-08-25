وذكرت منصة "يونايتد 24 ميديا" الأوكرانية أن الجيش الروسي بدأ باستخدام قنابل يدوية جديدة تحمل اسم "إر جي 60".

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن تصميم القنبلة الجديدة تم تسجيله كبراءة اختراع لدى "معهد روسيا للأبحاث الكيميائية التطبيقية" تحت اسم "إر جي 60 تي بي أو 1".

ويتميز هذا النموذج الحديث بجسم بوليميري يضم 900 قطعة فولاذية مصممة لدمج تأثيرات التجزئة والانفجار الحراري.

وتستطيع هذه القنبلة نثر الرداد القابل للاشتعال، الذي يمكن أن يحدث الانفجار عالية الحرارة وقوي الضغط.

وتصل سرعة الشظايا التي تطلقها هذه القنبلة إلى ما بين 1300 و1500 متر في الثانية، وفقا لما نقلته "يونايتد 24 ميديا".

وذكر مؤلفو براءة الاختراع، أن هذه القنبلة جاهزة للإنتاج التسلسلي، وقد استخدم الجيش الروسي عينات منها خلال عمليات في صيف 2025.

وقد يكون أي شخص يقترب من موقع انفجار القنبلة، حتى مسافة 8 أمتار، معرضا لخطر الموت، حتى لو كان يرتدي سترة واقية من الرصاص من الدرجة الثانية.

في المقابل، يستخدم الجيش الأوكراني قنابل يدوية حرارية من طراز "إر جي تي 27"، وتزن حوالي 600 غرام، وتنتج كرة نارية بحجم يصل إلى 13 مترا مكعبا.