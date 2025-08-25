وأضاف ترامب في حديث للصحفيين" يجب أن ننهي ذلك الكابوس قطاع غزة".

ومعلقا على القصف الإسرائيلي لمستشفى ناصر في قطاع غزة، أبدى الرئيس الأميركي استياءه من القصف على المستشفى، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لست راضيا عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، يجب أن ننهي ذلك الكابوس قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 16 فلسطينيا، بينهم 5 صحفيين وعدد من المسعفين.

وأشار مراسلنا إلى إصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان قد أوضح في وقت سابق بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت صحفيين وفريقا من الدفاع المدني الفلسطيني.

وذكرت "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى هم: