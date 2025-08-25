وكتب جونسون، الأحد، على حسابه في منصة "إكس": "ما يقترحه الرئيس سيكون الانتهاك الأكثر فداحة لدستورنا في القرن الحادي والعشرين. مدينة شيكاغو لا تحتاج إلى الاحتلال العسكري".

كما شارك جونسون مقتطفا من ظهوره في برنامج "ويكند" الذي يبث على قناة "إم إس إن بي سي".

وأوضح عمدة شيكاغو، أن المدينة "تحتاج إلى الاستثمار في الناس لضمان بناء مجتمعات آمنة وميسورة التكلفة"، مضيفا: "من المؤسف أن هذا الرئيس يعمل بلا كلل على بث الانقسام، في محاولته للسيطرة على الأسر العاملة والسيطرة على المدن في جميع أنحاء أميركا"، وفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز".

وتابع: "يعد هذا انتهاكا واضحا للدستور، وسنبقى ثابتين ويقظين في التزامنا بضمان حماية ديمقراطيتنا وصون إنسانيتنا".

وصرح ترامب، الجمعة، بأن شيكاغو ستكون الوجهة التالية للتدخل الفيدرالي، بعد انتهاء العملية في العاصمة واشنطن.

كما تعهد بإرسال القوات إلى أماكن أخرى لاحقا لجعلها "آمنة أيضا"، وقال: "سنجعل بلادنا آمنة للغاية، شيكاغو في حالة فوضى".

وبعد تصريحات ترامب، قال جونسون إن المدينة لم تتلق أي إشعار رسمي بشأن نشر قوات أمنية أو عسكرية، وأعرب عن مخاوفه من أي إجراء غير قانوني.

ووصف جهود إدارة ترامب بأنها "غير منسقة، وغير مبررة، وغير سليمة"، وذلك ردا على وصف ترامب له بأنه "غير كفؤ بشكل فاضح"، بحسب تقرير "فوكس نيوز".

وأشار عمدة المدينة إلى أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 30 بالمئة، بينما انخفضت السرقات بنسبة 35 بالمئة، وتراجع إطلاق النار بنسبة 40 بالمئة تقريبا، خلال العام الماضي.

وأصدر براندون جونسون بيانا، الأحد، أوضح فيه أن فريقه يتواصل مع نظرائهم على مستوى المقاطعة والولاية، استعدادا لاحتمالية نشر قوات عسكرية داخل مدينة شيكاغو.

وأضاف: "الحاكم، ورئيسة مجلس مقاطعة كوك، وأنا في انسجام كامل: شيكاغو لا تطالب باحتلال عسكري لمدينتنا. نحن ندرس حاليا جميع خياراتنا القانونية لحماية سكان شيكاغو من تجاوزات فيدرالية غير دستورية".

وتابع: "مهما حدث، فإن مدينة شيكاغو لن تتزعزع. نحن شيكاغو. لن ننحني أو نرتعد، ولن ننكسر أبدا".

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون: "لو خصص الديمقراطيون نصف الوقت الذي يقضونه في انتقاد الرئيس لرغبته في جعل أميركا آمنة مرة أخرى، وحل مشاكل الجريمة في مدينتهم، لكان ناخبوهم في وضع أفضل".

وأوضح التقرير أن شيكاغو تشهد انتشار مظاهر الفقر والعصابات، وسجلت أعلى معدل جريمة من المتوسط الوطني.

وفي 11 أغسطس، وضع ترامب شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية.