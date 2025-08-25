وقال الوزير، خلال مؤتمر السفراء الكرواتيين في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم الاثنين، إن مصداقية ألمانيا كفاعل أوروبي عالمي تعتمد على اتساق السياسة الألمانية في الدفاع عن القانون الدولي، ورفض الإرهاب، وحماية الحياة المدنية.

وأضاف يوهان فاديفول: "نرى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالاستيلاء على مدينة غزة وتكثيف العمليات البرية لا يُحقق أيا من هذه الأهداف".

ووفقا للتقديرات، يحتشد حاليا حوالي مليون شخص في مدينة غزة.

وتخطط إسرائيل لإخلاء المدينة قبل الهجوم الجديد. ويُشتبه أيضا في وجود محتجزين إسرائيليين لدى حماس في المدينة.