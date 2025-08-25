وأفاد مصدر مطلع في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن "إيران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على عقد هذه المفاوضات النووية"، موضحا أن "جدول الأعمال سيركّز على القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات".

وبحسب التقرير، يترأس مجيد تخت روانجي الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، فيما يشارك من جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نواب وزراء الخارجية.

وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد أجروا يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا مشتركا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وخلال الاتصال، عرض الجانب الإيراني مواقف إيران بشأن آلية "سناب باك" (عودة العقوبات التلقائية) ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مؤكدا "عدم أهلية هذه الدول قانونياً وأخلاقياً للجوء إلى هذه الآلية"، ومحذرا من تبعات مثل هذا الإجراء.

ومن جانبهم، جدد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال الهاتفي تأكيدهم استعداد أوروبا لإيجاد حل دبلوماسي.

وفي الختام، تقرر أن تُستكمل المباحثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء، على مستوى نواب وزراء الخارجية.