وقال لافروف لشبكة (إن بي سي نيوز): "ستتكفل الدول الضامنة بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة.. وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية".

وأوضح أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن: "عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة بالنسبة لروسيا، وأن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة إجراء نقاش مع أوكرانيا حول الأراضي.

وأضاف الوزير، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن الرئيس الروسي أشار إلى محادثات إسطنبول التي لم تحقق أهدافها في عام 2022.

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة عالية المستوى قولها، إن بوتين يطالب أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونباس بشرق البلاد بالكامل، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والبقاء على الحياد وعدم إدخال قوات غربية إلى أراضيها.