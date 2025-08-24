وقال لافروف في مقابلة بثتها القناة الروسية العامة الأحد، على تليغرام: "كل ما يقومون به هو البحث عن ذرائع لتعطيل المفاوضات"، منددا بموقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "يتعنّت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن" مع نظيره الروسي فلاديميربوتين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا إلى ترتيب اجتماع ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني، إلا أنهما تبادلا الاتهامات بعدم الرغبة في ذلك.

واتّهم لافروف السلطات الأوكرانية بـ"السعي لتعطيل عملية أسس لها الرئيسان بوتين وترامب وأثمرت عن نتائج جيّدة جدا".

وأضاف: "نأمل بأن يتم إحباط هذه المحاولات".

وأفاد لافروف الجمعة، بعدم وجود أي خطط لعقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتّهم زيلينسكي روسيا بالسعي "للتهرّب من عقد اجتماع".

وأعرب زيلينسكي عن رغبته في لقاء بوتين، لكن ليس قبل اتفاق حلفائه على ضمانات أمنية لأوكرانيا لمنع أي هجمات مستقبلية روسية فور توقف القتال.

وذكرت موسكو بأنه لا يمكن بحث الضمانات من دون إشراكها، معتبرة بأن أي حضور للقوات الأوروبية في أوكرانيا سيكون أمرا.