وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في البيان: "بالتعاون مع ألمانيا، نعمل الآن لضمان حصول أوكرانيا على أنظمة دفاع جوي قوية".

وأضاف: "تعمل ألمانيا والنرويج معا عن كثب لدعم أوكرانيا في معركتها للدفاع عن نفسها وحماية السكان المدنيين من الهجمات الجوية الروسية".

تمول النرويج وألمانيا اثنين من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، بما في ذلك الصواريخ.

وتساهم النرويج أيضا في حصول كييف على أجهزة رادار من شركة هينسولت الألمانية وأنظمة دفاع جوي من شركة كونجسبرغ.