يأتي ذلك قبل القمة المرتقبة يوم الإثنين، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ.

وكان كيم قد ندد في وقت سابق من هذا الشهر بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معتبرا أنها تعكس النية "الأكثر عداء وتصادمية" تجاه بلاده، وتعهد بتسريع وتيرة بناء القدرات النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن أنظمة الدفاع الجوي الجديدة أظهرت "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، مثل الطائرات الهجومية المسيّرة وصواريخ كروز.

ولم يحدد تقرير الوكالة موقع إطلاق الصاروخين أو يذكر تفاصيل عنهما، سوى أن طريقة تشغيلهما "تعتمد على تقنية فريدة ومتميزة".

وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن عملية الإطلاق "أثبت بشكل خاص أن الخصائص التكنولوجية لنوعين من المقذوفات مناسبة للغاية لتدمير أهداف جوية مختلفة".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن قواته أطلقت الثلاثاء رصاصات تحذيرية باتجاه عدد من الجنود الكوريين الشماليين، الذين عبروا لفترة وجيزة الحدود العسكرية التي تفصل بين البلدين.

ووصف الجنرال الكوري الشمالي كو جونغ تشول الحادث بأنه "استفزاز عسكري متعمد"، بحسب وكالة الأنباء المركزية، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع لمرحلة "لا يمكن السيطرة عليها".

والجمعة تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ببناء "الثقة" مع كوريا الشمالية، وإعادة العمل بـ"اتفاقية عسكرية" تحد من التوترات الحدودية بين البلدين، رغم إبداء بيونغيانغ عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سيول.