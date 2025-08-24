ويواجه مدير المتنزه في حال إدانته، عقوبة السجن حتى 5 أعوام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ومثل الرجل البالغ 52 عاما، الموقوف منذ رفضه استقبال هذه المجموعة، الخميس، أمام قاضي التحقيق، السبت، وأكد أن "الرفض لم يكن مرتبطا باعتبارات أيديولوجية"، متحدثا عن "أسباب أمنية"، بحسب النيابة.

وأشارت النيابة إلى أن الرجل ليست لديه سوابق، وتم إطلاق سراحه بعد توجيه التهم.

وكانت "فرانس برس" قد أكدت أن المجموعة التي ضمت 150 فتى إسرائيليا تراوح أعمارهم بين الثامنة والسادسة عشرة "بدلت جدولها"، وانتقلت على متن 3 حافلات "إلى موقع آخر في فرنسا، حيث تولت قوات الدرك تأمين سلامتها من دون أي حادث يذكر".

ونبه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من "خطورة" ما قام به مدير المتنزه، آملا أن يكون القضاء "صارما" بحقه، ومشددا على وجوب عدم التغاضي عن خطوات كهذه في "وقت تتزايد بشكل كبير الأعمال المعادية للسامية".