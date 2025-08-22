جاء ذلك أثناء حديثه للصحفيين، في المكتب البيضاوي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جانين فانتينو، ومسؤولين في الإدارة الأميركية.

وقال ترامب وهو يرفع الصورة: "لقد أرسل لي شخص ما صورة شخص يريد بشدة أن يحضر في (فعاليات كأس العالم لكرة القدم)".

وتابع: "قد يأتي وقد لا يأتي، وذلك يعتمد على ما سيحدث، فهناك الكثير من الأمور التي تحدث".

بالحديث عن الصورة، قال ترامب: "بالنسبة لي، الصورة مقبولة، لكن لفتة إرسالها منه كانت لطيفة".

وفي حديثه عن المحادثة السلام بين روسيا وأوكرانيا، قال: "خلال الأسبوعين المقبلين سنعرف الاتجاه الذي ستسير إليه الأمور، ويجب أن أكون راضيا جدا".

وتابع بعد ذلك: "سأقرر ماذا سنفعل، سيكون القرار مهما جدا، سواء كان ذلك بفرض العقوبات الضخمة، أو تعريفات جمركية ضخمة، أو كلاهما، أو قد لا نفعل اي شيء، ونقول إنها معركتكم".