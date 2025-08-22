وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "سنرى اذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معا. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".

وردا على سؤال عما اذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصيا، أجاب ترامب "سنرى".

وفي وقت سابق الجمعة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين الروسيفلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية أن "لا خطة لعقد لقاء"، موضحا أن بوتين "مستعد للقاء زيلينسكي حين يكون جدول أعمال هذه القمة جاهزا، وجدول الأعمال هذا غير جاهز على الإطلاق".

وأضاف أن روسيا وافقت على التحلي بالمرونة بشأن عدد من النقاط التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.