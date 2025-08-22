وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمان أن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة قد تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان، وأضاف "إنها فضيحة أخلاقية".

وأضاف البيان أن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" يوضح العواقب الوخيمة، وخاصةً على الأطفال، مشيرا إلى أنه "يمكن لحكومة إسرائيل، بل يجب عليها، أن تتحرك فورًا لوقف تدهور الوضع أكثر من ذلك. يجب عليها أن تسمح فورًا وبشكل مستدام بوصول الغذاء والإمدادات الطبية والوقود وجميع أنواع المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

كذلك طالب البيان، المنشور على صفحة الخارجية البريطانية على الإنترنت، الحكومة الإسرائيلية بوجوب أن تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بـ"القيام بعملها المنقذ للحياة دون عوائق. يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين بشكل عاجل ودون تأخير".

وقال "نحن بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لتمكين إيصال المساعدات بأقصى سرعة وبالحجم المطلوب. وهذا يشمل وقف العملية العسكرية في مدينة غزة، بؤرة المجاعة".

وجددت بريطانيا إدانتها لهذا العمل العسكري، الذي لن يؤدي "إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، ويعرض حياة الرهائن المحتجزين لدى حماس للخطر. نحث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها ووقف خططها".

وفي الختام، جددت الخارجية البريطانية ضرورة انتهاء "الصراع المروع"، مشددا على أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتحقيق زيادة كبيرة في المساعدات، وإيجاد إطار عمل لسلام دائم.