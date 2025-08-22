وقالت وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أميركية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا".

وأضاف البيان: "للفترة من 16 إلى 22 أغسطس (آب الجاري) وحدات مجموعة الجنوب توغلت في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي ألكسندرو شولتينو وكاتيرينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، نتيجة لعمليات فعّالة وحاسمة، بلدتي فورونوي ونوفغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ودحرت القوى البشرية واستهدفت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1600 جندي، و5 دبابات و25 مركبة مدرعة قتالية و79 سيارة و15 مدفعًا ميدانيًا، 9 منها من إنتاج الناتو، و6 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للموارد المادية".