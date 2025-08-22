أعلنت هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عمدة مدينة برشلونة، جاومي كولبوني، الذي كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل قرابة منتصف الليل، قد تم منعه من الدخول.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم الجمعة إن "قرار المنع يأتي وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تصريحات أدلى بها العمدة جاومي كولبوني مؤخرا ضد إسرائيل، وبعد أن صادق مجلس بلدية برشلونة في مايو الماضي على قرار يقضي بـ"قطع العلاقات مع إسرائيل".
وكان كولبوني يعتزم زيارة مؤسسة "ياد فاشيم" ومناطق تابعة للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذي تعترف بلاده بفلسطين، هاجم بشدة إسرائيل ووصفها بأنها دولة إبادة على خلفية الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.