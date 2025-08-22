أعلنت هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عمدة مدينة برشلونة، جاومي كولبوني، الذي كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل قرابة منتصف الليل، قد تم منعه من الدخول.