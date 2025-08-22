وكتب الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هويسغن، في مقال لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "سيُنظَر إلى هذا القرار عالميا على أنه لفتة قوية، لأن ألمانيا تُعتبر بحق صديق مخلص لإسرائيل".

وأضاف هويسغن، الذي كان لسنوات طويلة مستشارا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل أن هذه الخطوة لن تُغير الوضع على المدى القريب، لكنها ستكون إشارة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، "إذا انضممنا إلى غالبية الدول".

وتعتزم عدة دول - من بينها فرنسا وكندا وأستراليا - الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، لكن الحكومة الألمانية أوضحت عدة مرات أن هذا ليس خيارا لألمانيا في الوقت الحالي. وصرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في نهاية يوليو الماضي بأن الاعتراف يُعتبر "إحدى الخطوات الأخيرة" على طريق حل الدولتين.

ويرى هويسغن أن هناك ما يدعو للخوف من أن تتحول إسرائيل إلى "دولة فصل عنصري"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض قيام دولة فلسطينية ويدعم عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكتب: "جميع المحاولات الدبلوماسية لحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع لم تُجدِ نفعا"، مضيفا أن أمن إسرائيل شأن يخص ألمانيا، موضحا في المقابل أن أمن إسرائيل يشمل أيضا "ألا يصنع البلد لنفسه أعداء ويعزل نفسه عالميا من خلال الاستخدام المفرط للقوة العسكرية وانتهاك القانون الدولي".

ويرفض نتنياهو حل الدولتين، كما ترفضه حركة حماس في قطاع غزة.

وقد اعترف عدد من دول الاتحاد الأوروبي - وخاصة في شرق وجنوب شرق أوروبا - بدولة فلسطينية قبل سنوات. وقبل شهر تقريبا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مثل هذه الخطوة، لتصبح فرنسا أول قوة غربية كبرى تنضم إلى هذا الاتجاه.