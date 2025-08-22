وأوضحت الوكالة أن عراقجي سيجري الاتصال مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة.

وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.

وكانت القوى الأوروبية قد منحت طهران حتى نهاية أغسطس للعودة إلى المفاوضات والسماح بالتفتيش، وإلا ستواجه عواقب عبر مجلس الأمن.

وقد رفضت إيران التهديد، معتبرة أن استعادة العقوبات سيكون عملا غير قانوني، ملمحة إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي.

ومن جانب آخر، من المقرر أن يسافر مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتشاور مع الولايات المتحدة، وسط تزايد المخاوف بشأن عجز الوكالة عن تتبع مخزون إيران من اليورانيوم شبه المخصص لصنع القنابل، وفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على الوضع لوكالة "بلومبرغ".