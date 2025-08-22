تفصيلا، أكد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية.

وقال الخبير، نقلا عن مصادره: "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".

وأشار ماروتشكو إلى أنه في منطقة تيشينكوفكا، تمت السيطرة على جزء من الطريق السريع بطول كيلومتر واحد.

ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا.

السيطرة على بلدة ألكسندر شولتينو

وأمس الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة ألكسندر شولتينو في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة الجنوب، تم تحرير بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 240عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير وأربعة مستودعات ذخيرة.