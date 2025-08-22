وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة نيوزماكس، ردا على سؤال حول إمكانية تحقيق السلام: "أودّ أن أقول إننا سنعرف خلال الأسبوعين المقبلين النتيجة. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف".

وكان ترامب قد التقى الجمعة الرئيس الروسي في قاعدة عسكرية بألاسكا، ثم اجتمع الاثنين في البيت الأبيض مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. وأكد أنه يسعى لعقد اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلينسكي، يعقبه قمة ثلاثية يشارك فيها.

لكن الرئيس الأوكراني اعتبر أن "الإشارات التي ترسلها روسيا حاليا غير لائقة"، متهما موسكو بمحاولة التنصل من عقد الاجتماع. في المقابل، وافق بوتين من حيث المبدأ على لقاء زيلينسكي، من دون تحديد موعد أو مكان.

وتزامنت هذه التطورات مع هجوم واسع شنّته روسيا على أوكرانيا ليل الأربعاء-الخميس، باستخدام 574 طائرة مسيّرة و40 صاروخا، في أكبر هجوم من نوعه منذ منتصف يوليو، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية.