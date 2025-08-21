وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن مخططين عسكريين أمريكيين وأوروبيين بدأوا استكشاف ضمانات أمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الصراع، وذلك عقب تعهد الرئيس دونالد ترامب بالمساعدة في حماية كييف بموجب أي اتفاق لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.

وجاء في بيان للجيش الأميركي: "ستُعرض هذه الخيارات على مستشاري الأمن القومي لكل دولة للنظر فيها بشكل مناسب في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية".

وانعقدت الاجتماعات بين القادة العسكريين من الولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا في واشنطن من يوم الثلاثاء حتى اليوم الخميس.

وشعرت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بالارتياح إزاء وعد ترامب،خلال قمة انعقدت يوم الاثنين، بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف، لكن أسئلة كثيرة ما زالت بدون إجابة.

ويحذر مسؤولون من أن المخططين الأميركيين والأوروبيين سيستغرقون وقتا لتحديد ما سيكون عمليا ومقبولا من الناحية العسكرية للكرملين.

ونقلت رويترز عن مصادر إن أحد الخيارات هو إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا على أن تكون الولايات المتحدة المسؤولة عن القيادة والسيطرة.

واستبعدت وزارة الخارجية الروسية نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تأمين اتفاق سلام.