وفي المكتب البيضاوي، وُضعت خريطة كبيرة تُظهر المنطقة المظللة باللون الأحمر، التي تمثل مناطق السيطرة الروسية في أوكرانيا، كما لو أنها تُؤكّد على هذه النقطة خلال محادثات الرئيس دونالد ترامب مع فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين.

وفي تصريح لقناة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية الثلاثاء الماضي، قال ترامب: "أفترض أنكم جميعا رأيتم الخريطة. لقد تمّ الاستيلاء على جزء كبير من الأراضي، وهذه هي الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها".

رسالة البيت الأبيض إلى أوكرانيا واضحة لا لبس فيها. لقد اختفت تلك الأراضي، وحان الوقت للنظر في تسوية إقليمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو كما أسماها البعض، تبادل الأراضي.

وفقا للخريطة التي كشف عنها ترامب في المكتب البيضاوي، تسيطر القوات الروسية على كل مقاطعة لوغانسك تقريبا (99% من مساحة المقاطعة) ونحو 76% من أراضي مقاطعة دونيتسك، وهما المقاطعتان اللتان تشكلان إقليم دونباس، الذي يطالب به بوتين، وهذا يعني أن القوات الروسية تسيطر على نحو 88% من مساحة دونباس.

وفقا لخريطة ترامب، تسيطر روسيا على:

منطقة لوغانسك

تسيطر القوات الروسية على ما نسبته 99% من أراضي المقاطعة، ولم تبق سوى جيوب صغيرة بأيدي القوات الأوكرانية تقدر مساحتها بأقل من 23 كيلومترا مربعا.

منطقة دونيتسك

تكثف القوات الروسية هجماتها للسيطرة على ما تبقى من أراضي المقاطعة، ومن بينها 3 أو 4 مدن رئيسية لم تتمكن من السيطرة عليها بعد، من بينها سلوفيانسك وكراماتورسك وبوكروفسك.

إجمالا، تسيطر روسيا على 76% من أراضي المقاطعة، أو 19,950 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحتها البالغة 26,517 كيلومترا مربعا.

منطقة زابوريجيا

تسيطر روسيا على معظم أراضي منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، بما فيها مدينة إينرغودار، التي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وهي محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وتحتل روسيا حوالي 19,750 كيلومترا مربعا، من أصل مساحة منطقة زابوريجيا البالغة 27,183 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 73% من مساحة المنطقة.

منطقة خيرسون

تخضع غالبية منطقة خيرسون الأوكرانية للسيطرة الروسية أيضا، باستثناء المنطقة الواقعة شمال غربي نهر الدنيبر.

وتسيطر القوات الروسية على حوالي 18,510 كيلومترات مربعة من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 28,461 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 73% من مساحة خيرسون.

منطقة خاركيف

تسيطر القوات الروسية على ما يقارب 1,271 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة مقاطعة خاركيف البالغة 31,400 كيلومتر مربع، وهذه المساحة تمثل قرابة 4% من مساحة المقاطعة.

منطقة سومي

تسيطر القوات الروسية على حوالي 210 كيلومترات مربعة من إجمالي مساحة سومي البالغة 23,800 كيلومتر مربع، وهذا يعادل حوالي 1%.

منطقة ميكولايف

وفي هذه المنطقة، لا تزيد سيطرة القوات الروسية على 1% من المساحة الكلية للمنطقة. ويتمثل الوجود الروسي في منطقة ميكولايف في شبه جزيرة كينبورن، التي تقدر مساحتها بحوالي 60 كيلومترا مربعا.

منطقة دنيبروبيتروفسك

تسيطر القوات الروسية على جيوب صغيرة في هذه المنطقة، بعد أن تمكنت من عبور الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك، ولا تزيد مساحة تلك الجيوب على 1%.