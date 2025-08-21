وكانت نويم قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الأميركية تعتزم طلاء هذا السياج باللون الأسود، لإحباط عمليات العبور غير القانونية.

وقالت المسؤولة الأميركية، خلال مؤتمر صحفي في ولاية نيو مكسيكو، إن السياج المكون من أعمدة معدنية متقاربة، يبلغ ارتفاعها نحو متر ويمتد عمقها في الأرض، ما يجعل تسلقها "صعبا للغاية ويكاد يكون مستحيلا"، كما أن تصميمها يجعل الحفر تحتها أمرا شديد الصعوبة.

وأظهرت مقاطع فيديو الوزيرة وهي تشارك في أعمال طلاء الجدار في ال باسو بتكساس برفقة عدد من عناصر حرس الحدود.

ونشرت الوزيرة ذاتها صورا على منصة "إكس" توثق مشاركتها في عملية طلاء الجدار.

وقالت في المنشور: "يصادف اليوم مرور سبعة أشهر على الولاية الثانية للرئيس ترامب. عندما بدأنا العمل، كانت أميركا تواجه أسوأ أزمة حدودية في تاريخها. واليوم، لم تعد تلك الأزمة تحت السيطرة فحسب، بل تم القضاء عليها تماما".

وتابعت: "وبتوجيه من الرئيس، سيتم طلاؤه باللون الأسود ليصبح ساخنا لدرجة أن المهاجرين غير الشرعيين المجرمين لن يحاولوا حتى الاقتراب منه".

وأوضحت أن هذا الجدار يساعد عناصر حماية الحدود على أداء مهمتهم، كما يشكل نصبا يخلد الالتزام بأمن الشعب الأميركي.

وجاء هذا القرار في وقت كثفت فيه الإدارة الأميركية جهودها لتعزيز عمليات الترحيل، وتشديد المراقبة داخل البلاد ضمن إطار سياستها الخاصة بالهجرة. إذ بلغ عدد الاعتقالات على الحدود الجنوبية في يونيو، ما يزيد على 6,000 حالة، مسجلا انخفاضا بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالرقم القياسي المسجل في مارس، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس".