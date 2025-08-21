وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "كاي سي إن إيه"، أن كيم "عبر عن تشجيعه الحار" للضباط والجنود الذين يخدمون في منطقة كورسك في روسيا.

وأكد في خطاب موجه إلى القيادة العسكرية الكورية الشمالية في بيونغيانغ: "لدينا جيش باسل. يقوم جيشنا الآن بما عليه القيام به وما يجب القيام به. وسيواصل القيام بذلك في المستقبل أيضا".

وأتى حديث الزعيم الكوري الشمالي بينما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من دون أن يفلح بعد.

وعقد مباحثات حظيت بتغطية إعلامية واسعة مؤخرا بين كل من رئيسي البلدين، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف العسكريين الكوريين الشماليين بالأبطال، الأسبوع الماضي، تجنب حتى الآن لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء مباحثات سلام.

وعززت روسيا وكوريا الشمالية في الفترة الأخيرة علاقتهما، ووقع البلدان ميثاق دفاع مشترك العام الماضي خلال زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية.

وفي أبريل الماضي، أكدت كوريا الشمالية أنها نشرت كتيبة من جنودها على خط الجبهة مع أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

وتقيم أجهزة استخبارات كوريا الجنوبية ودول غربية، أن بيونغيانغ أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى منطقة كورسك في 2024، فضلا عن قذائف مدفعية وصواريخ وقاذفات صواريخ طويلة المدى.

وقتل نحو 600 جندي كوري شمالي وجرح آلاف آخرون خلال القتال دعما لروسيا، بحسب سيول.