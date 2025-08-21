وخلال ظهوره على قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال ترامب: "حليت 7 حروب"، كما سبق أن أوضح في تصريحات سابقة أنه "يحل تقريبا صراعا واحدا كل شهر".

وأكد البيت الأبيض الرقم الذي ذكره ترامب، إلا أن محللين شككوا في حجم تأثير الرئيس الأميركي في بعض هذه الملفات، بينما لا يزال الوضع غير مستقر في أخرى.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء على الوضع في النزاعات الـ7 التي قال ترامب إنه ساهم في حلها، وهي:

1. أرمينيا – أذربيجان

وقع قادة أرمينيا وأذربيجان اتفاقا في البيت الأبيض هذا الشهر يتضمن إطارا اقتصاديا وتعاونا حول ممر عبور استراتيجي.

وتقول أذربيجان إن الاتفاق ليس معاهدة سلام رسمية، بينما تشترط تعديل الدستور الأرمني الذي ما يزال يتضمن مطالب إقليمية.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه نهاية لصراع دام 35 عاما، وأشاد بما سماه "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي"، وهو ممر نقل بين أذربيجان وإقليم ناخيتشيفان (يقع بين أرمينيا وإيران وتركيا) قد يعيد تشكيل ميزان القوى في المنطقة، حيث حصلت الولايات المتحدة على حقوق حصرية لتطوير.

وأعرب حينها الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان عن قلقه من الاتفاق، محذرا من اقتراب شركات أميركية من حدود بلاده الشمالية.

2. الكونغو الديمقراطية – رواندا

وقع قادة الكونغو ورواندا اتفاقا في البيت الأبيض يوم 27 يونيو، يتضمن آلية تنسيق أمني ووقفا لتمويل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "نصر مجيد لقضية السلام".

لكن محللين أشاروا إلى أن جماعة "23 مارس"، الفاعل الرئيسي في النزاع، لم تشارك في الاتفاق ولا تزال نشطة، ما يثير تساؤلات حول فعاليته.

ويتضمن الاتفاق استثمارات أميركية محتملة في الموارد المعدنية، وقدره البعض بأنه "اتفاق اقتصادي أولا، وفرصة للسلام ثانيا".

3. صربيا – كوسوفو

لم تقع اشتباكات مباشرة بين الطرفين منذ التسعينيات، لكن رئيسة كوسوفو قالت إن بلادها تجنبت هجوما محتملا من صربيا في مايو الماضي بفضل تدخل ترامب، بينما نفت صربيا وجود أي نوايا للهجوم.

4. مصر – إثيوبيا

أعلن البيت الأبيض عن تهدئة في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، رغم عدم وجود اتفاق واضح بهذا الشأن.

وقد حاول ترامب التوسط خلال ولايته الأولى لكن المفاوضات تعثرت، ومن غير الواضح إلى أي درجة أعيد تنشيط المفاوضات خلال ولايته الثانية.

لكن التوترات هدأت، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئيا إلى وفرة الأمطار مؤخرا.

5. الهند – باكستان

أعلنت الدولتان وقفا لإطلاق النار في 10 مايو بعد تصعيد استمر 10 أيام، وقال ترامب إنه أوقف التصعيد المتبادل.

وقد أشادت باكستان بترامب كصانع سلام، لكن الهند نفت أي دور للولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

6. تايلاند – كمبوديا

في 24 يوليو، أطلقت تايلاند غارات جوية على كمبوديا، مما أدى إلى تصعيد في نزاع حدودي طويل الأمد، تبعتها اشتباكات مدفعية ونزوح آلاف المدنيين.

وعلى إثر ذلك قال ترامب إنه هدد بوقف التفاوض التجاري مع البلدين ما لم يتوقف القتال، وأعلن في 28 يوليو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

7. إسرائيل – إيران

بعد 12 يوما من الحرب بين إسرائيل وإيران، تضمنت ضربات إسرائيلية وهجمات أميركية على مواقع نووية إيرانية، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية.

وقبيل اندلاع هذا النزاع، كان ترامب يدفع من أجل إحياء اتفاق نووي جديد مع إيران، لكنه لم يتخل عن تهديداته لطهران بشن ضربات جديدة.