ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا و نيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وأضاف أن الولايات المتحدة "أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل "تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".

وتشعر الولايات المتحدة بالإهانة إثر إجراءات طاولت جنودا اميركيين في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهم.

ورحب بنيامين نتنياهو الأربعاء بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية واعتبره "تحركا حاسما ضد حملة التشهير" بحق إسرائيل.