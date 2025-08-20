وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل بصدد شراء طائرتين للتزود بالوقود من الولايات المتحدة، من إنتاج شركة "بوينغ"، في صفقة بلغت قيمتها نصف مليار دولار.

وذكر موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز"، أن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير برعام، أرسل بعثة من الوزارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على عقد مع حكومة واشنطن، لشراء طائرتين للتزود بالوقود من طراز "KC-46" لصالح سلاح الجو الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تتم عملية الشراء بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشراء المعدات الدفاعية، بحسب "إسرائيل ناشيونال نيوز".

وذكرت التقارير أن إسرائيل تسعى لتعزيز أسطولها الجوي للتزود بالوقود بإضافة هاتين الطائرتين إلى أربع طائرات من نفس الطراز، كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة.

وستجهز الطائرتان الجديدتان بأنظمة إسرائيلية تخدم متطلبات التشغيل الخاصة بسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكر ذات الموقع، أن قيمة هذا العقد بلغت نصف مليار دولار أمريكي، وتم تمويلها من المساعدات الأميركية.

وقال اللواء أمير برعام: "الطائرتان الخامسة والسادسة للتزويد بالوقود ستعززان سلاح الجو، الذراع الاستراتيجية البعيدة المدى للجيش الإسرائيلي، بما يمكّنه من الوصول إلى مسارح عمليات بعيدة بقوة ونطاق أكبر"، بحسب ما نقله موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز".

وطائرة "KC-46A Pegasus" هي طراز أميركي مخصص لتزويد الطائرات بالوقود أثناء الطيران، بحسب موقع "ميليتاري" المتخصص في الأخبار العسكرية.

وتبلغ سرعتها 530 ميل/ساعة ومدى طيرانها 6,385 ميل بحري. وتستطيع حمل نحو 29.5 طن من الوقود أو الشحن، إضافة إلى 58 راكبا مع طاقم مكون من 15 شخصا.

وتستطيع هذه الطائرة تزويد عدة طائرات بالوقود في نفس الوقت، بحسب موقع "ميليتاري".