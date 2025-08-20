ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية ذلك، في تعليقه على استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس"، بأنه "فشل ذريع".

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن أغلبية تبلغ 58 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

وخلال هذه فترة شهدت إعلان 3 دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع انتشار الجوع في غزة.

وأجري الاستطلاع وسط آمال في أن تتفق إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار يتيح هدنة في القتال، وتحرير بعض الرهائن، وتسهيل دخول شحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع "رويترز/إبسوس"، تشكل 65 بالمئة، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28 بالمئة.

وأظهر استطلاع "رويترز" أيضا أن 59 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه. في حين عارض 33 بالمئة من المشاركين هذا الرأي.