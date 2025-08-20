وقال لافروف "لم نر غير تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأميركي"، في إشارة إلى اجتماع ترامب الاثنين مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف "لم نسمع أي أفكار بنّاءة من الأوروبيين هناك".

وأعرب عن تأييد بلاده الرؤية الأميركية تجاه إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وعدم التفاتها لمن يطرحون حلولا كوقف إطلاق النار قبل التفاوض.

وقال لافروف للصحافيين إن "الغرب يفهم تماما بأن بحث الضمانات الأمنية بشكل جدي من دون روسيا الاتحادية.. طريق إلى المجهول".

وأضاف "لا يمكن أن نوافق بأن يتم الآن اقتراح حل مسائل أمنية جماعية من دون إشراك روسيا الاتحادية".