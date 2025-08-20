وقال لافروف: "أعتقد أنهم افتعلوا خبرًا من لا شيء، فليس هناك أي أمر غريب في ارتداء تلك الملابس. لدينا الكثير من الأزياء التي تحمل الشعارات السوفيتية، وهذا جزء من تاريخ روسيا."

وأضاف الوزير الروسي مازحًا أن هذه "الموضة" عادت للانتشار مؤخرًا بين طلاب الجامعات في موسكو، معربًا عن أسفه لعدم توفر سترات تحمل شعار الاتحاد السوفيتي حاليًا.

وكان لافروف قد لفت الأنظار لدى وصوله إلى ألاسكا في 15 أغسطس لحضور القمة الروسية الأميركية، حين ارتدى سترة بشعار الاتحاد السوفيتي، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة رمزية موجهة إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق قبل إعلان استقلالها عام 1991.